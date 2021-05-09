  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Арина Соболенко: Подготовка к грунтовому сезону получилась очень хорошей
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арина Соболенко: Подготовка к грунтовому сезону получилась очень хорошей

Теннис
(1 голосов)

Комментарий чемпионки

Арина Соболенко: Подготовка к грунтовому сезону получилась очень хорошей

UA-Футбол
Новина українською

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA №7) прокомментировала победу в финальном матче турнира в Мадриде против первой ракетки планеты Эшли Барти. Ее слова цитирует официальный сайт WTA:

"Я больше не боюсь грунт. Раньше я очень много о нем думала, говорила, что это покрытие мне не подходит, что на нем сложно играть из-за долгих розыгрышей. Я действительно очень много об этом думала. В этом году я просто расслабилась и показываю свою игру. Я много работала над передвижением, поэтому подготовка к грунтовому сезону получилась очень хорошей.

Раньше мне хотелось немного изменить свою игру на грунте. Я пыталась как-то иначе играть с форхенда, чаще использовать резаные и другие вещи, которые подходят для грунтовых кортов. Но мой тренер сказал: "Слушай, не надо ничего менять. Конечно, было бы здорово использовать больше вращения, пробуй.

Но тебе не нужно отказываться от агрессивного стиля, просто пойми, что на грунте приходится чаще контактировать с мячом, чем на харде. Просто на нем чуть больше розыгрышей" - сказала она.

Напомним, что ранее Зверев победил Тима в полуфинале турнира в Мадриде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арина Соболенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...