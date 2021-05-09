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Арина Соболенко: Подготовка к грунтовому сезону получилась очень хорошей
Комментарий чемпионки
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA №7) прокомментировала
"Я больше не боюсь грунт. Раньше я очень много о нем думала, говорила, что это покрытие мне не подходит, что на нем сложно играть из-за долгих розыгрышей. Я действительно очень много об этом думала. В этом году я просто расслабилась и показываю свою игру. Я много работала над передвижением, поэтому подготовка к грунтовому сезону получилась очень хорошей.
Раньше мне хотелось немного изменить свою игру на грунте. Я пыталась как-то иначе играть с форхенда, чаще использовать резаные и другие вещи, которые подходят для грунтовых кортов. Но мой тренер сказал: "Слушай, не надо ничего менять. Конечно, было бы здорово использовать больше вращения, пробуй.
Но тебе не нужно отказываться от агрессивного стиля, просто пойми, что на грунте приходится чаще контактировать с мячом, чем на харде. Просто на нем чуть больше розыгрышей" - сказала она.
Напомним, что ранее Зверев
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