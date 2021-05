Зверев стал двукратным чемпионом Мастерса в Мадриде

Александр Зверев в финале Madrid Open в волевом стиле за 2 часа и 42 минуты обыграл Маттео Берреттини (6:7, 6:4, 6:3).

После поражения в первом сете Зверев до конца матча сделал три брейка, а на своей подаче допустил всего один брейк-поинт.

Just CAN’T lose on Court Manolo Santana ????



Zverev is now 10-0 on the #MMOpen Centre Court with wins over:



✅ Berrettini (2021 ????)

✅ Thiem

✅ Nadal

✅ Evans

✅ Ferrer (2019)

✅ Thiem (2018 ????)

✅ Shapovalov

✅ Isner

✅ Donskoy

✅ Verdasco (2017) pic.twitter.com/f1DSnT2vsV