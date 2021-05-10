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Зверев стал двукратным чемпионом Мастерса в Мадриде

Теннис
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Четвертый титул немца на турнирах АТР-1000

Зверев стал двукратным чемпионом Мастерса в Мадриде

фото - .bbc.com

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Александр Зверев в финале Madrid Open в волевом стиле за 2 часа и 42 минуты обыграл Маттео Берреттини (6:7, 6:4, 6:3).

После поражения в первом сете Зверев до конца матча сделал три брейка, а на своей подаче допустил всего один брейк-поинт.

Зверев в Мадрид повторил собственное достижение 2018 года и стал лишь четвертым двукратным победителем Madrid Open на грунте после легендарных Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

Александр Зверев в столице Испании завоевал 15-й титул в карьере и второй в сезоне. В этом году в активе немца также победа на 500-тысячнике в Акапулько.

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В статье: Александр Зверев Маттео Берреттини
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