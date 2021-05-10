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Зверев стал двукратным чемпионом Мастерса в Мадриде
Четвертый титул немца на турнирах АТР-1000
фото - .bbc.com
Александр Зверев в финале Madrid Open в волевом стиле за 2 часа и 42 минуты обыграл Маттео Берреттини (6:7, 6:4, 6:3).
После поражения в первом сете Зверев до конца матча сделал три брейка, а на своей подаче допустил всего один брейк-поинт.
Just CAN’T lose on Court Manolo Santana ????— Tennis TV (@TennisTV) May 9, 2021
Zverev is now 10-0 on the #MMOpen Centre Court with wins over:
✅ Berrettini (2021 ????)
✅ Thiem
✅ Nadal
✅ Evans
✅ Ferrer (2019)
✅ Thiem (2018 ????)
✅ Shapovalov
✅ Isner
✅ Donskoy
✅ Verdasco (2017) pic.twitter.com/f1DSnT2vsV
Зверев в Мадрид повторил собственное достижение 2018 года и стал лишь четвертым двукратным победителем Madrid Open на грунте после легендарных Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.
Александр Зверев в столице Испании завоевал 15-й титул в карьере и второй в сезоне. В этом году в активе немца также победа на 500-тысячнике в Акапулько.
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