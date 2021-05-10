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Рейтинг АТР: Надаль покинул второе место, прогресс Стаховского

Теннис
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Обновленное положение в мужском рейтинге

Рейтинг АТР: Надаль покинул второе место, прогресс Стаховского

Новина українською

После Мастерса в Мадриде в топ-3 рейтинга АТР снова произошли изменения. Главным преследователем Новака Джоковича стал россиянин Даниил Медведев, который воспользовался тем, что Рафаэль Надаль в столице Испании в четвертьфинале проиграл Александру Звереву.

Зверев после победы на Madrid Open остался в рейтинге на шестом месте, а финалист турнира Маттео Берреттини обошел Диего Шварцмана и стал девятой ракеткой мира.

Что касается украинцев, то Илья Марченко остался 162-й ракеткой мира, Сергей Стаховский поднялся на 211-е место (+2), а Виталий Сачко прогрессировал на одну ступеньку и стал 321-м № рейтинга АТР.

Полная версия рейтинга АТР от 10 мая 2021 года

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марта Костюк вышла в основную сетку крупного турнира в Риме.

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В статье: Рафаэль Надаль Сергей Стаховский рейтинг АТР
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