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Свитолина выбыла из топ-8 Чемпионской гонки WTA
Элина пока не попадает на Итоговый турнир
Первая ракетка Украины Элина Свитолина после фиаско в первом раунде турнира WTA 1000 в Мадриде не смогла удержаться в топ-8 Чемпионской гонки WTA. Свитолину потеснила Каролина Мухова, которая в столице Испании дошла до четвертьфинала.
Лидерство в Чемпионской гонке с солидным отрывом от преследовательниц удерживает первая ракетка мира Эшли Барти, которая в текущем сезоне взяла уже четыре титула.
Топ-10 Чемпионской гонки WTA. 10 мая 2021 года:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 3121
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 2465
3 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 2422
4 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1980
5 (4). Дженнифер Брэйди (США) — 1618
6 (6). Элиза Мертенс (Бельгия) — 1576
7 (7). Вероника Кудерметова (Россия) — 1417
8 (14). Каролина Мухова (Чехия) — 1126
9 (8). Элина Свитолина (Украина) — 1126
10 (9). Джессика Пегула (США) — 1126
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