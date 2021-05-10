Свитолина выбыла из топ-8 Чемпионской гонки WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после фиаско в первом раунде турнира WTA 1000 в Мадриде не смогла удержаться в топ-8 Чемпионской гонки WTA. Свитолину потеснила Каролина Мухова, которая в столице Испании дошла до четвертьфинала.

Лидерство в Чемпионской гонке с солидным отрывом от преследовательниц удерживает первая ракетка мира Эшли Барти, которая в текущем сезоне взяла уже четыре титула.

Топ-10 Чемпионской гонки WTA. 10 мая 2021 года:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 3121

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 2465

3 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 2422

4 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1980

5 (4). Дженнифер Брэйди (США) — 1618

6 (6). Элиза Мертенс (Бельгия) — 1576

7 (7). Вероника Кудерметова (Россия) — 1417

8 (14). Каролина Мухова (Чехия) — 1126

9 (8). Элина Свитолина (Украина) — 1126

10 (9). Джессика Пегула (США) — 1126