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Мастерс в Мадриде: топ-10 ударов и розыгрышей. ВИДЕО

Теннис
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Элитный теннис на грунте

Мастерс в Мадриде: топ-10 ударов и розыгрышей. ВИДЕО

Новина українською

YouTube-канал Tennis TV опубликовал топ-10 ударов и розыгрышей турнира АТР-1000 в Мадриде.

Победителем Madrid Open стал Александр Зверев, который на поздних стадиях турнира выбил Рафаэля Надаля и Доминика Тима, а в финале в волевом стиле остановил Маттео Берреттини.

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В статье: теннис
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