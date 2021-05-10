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Мастерс в Мадриде: топ-10 ударов и розыгрышей. ВИДЕО
Элитный теннис на грунте
YouTube-канал Tennis TV опубликовал топ-10 ударов и розыгрышей турнира АТР-1000 в Мадриде.
Победителем Madrid Open стал Александр Зверев, который на поздних стадиях турнира выбил Рафаэля Надаля и Доминика Тима, а в финале в волевом стиле остановил Маттео Берреттини.
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