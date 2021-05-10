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Энди Маррей расплющил мяч на тренировке с Новаком Джоковичем
Дело было в Риме
Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей провёл запланированную тренировку с текущим первым номером рейтинга сербом Новаком Джоковичем.
На встрече двух старых друзей не обошлось без курьёзных моментов. В одном из розыгрышей Маррей ударом буквально расплющил теннисный мяч.
"Вот что происходит, когда вы тренируетесь с Энди Марреем", — описал забавный момент Джокович.
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