Энди Маррей расплющил мяч на тренировке с Новаком Джоковичем

Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей провёл запланированную тренировку с текущим первым номером рейтинга сербом Новаком Джоковичем.

На встрече двух старых друзей не обошлось без курьёзных моментов. В одном из розыгрышей Маррей ударом буквально расплющил теннисный мяч.

"Вот что происходит, когда вы тренируетесь с Энди Марреем", — описал забавный момент Джокович.