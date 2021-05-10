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Джокович: Я выступаю на определённом количестве турниров, чтобы подготовиться к Большому шлему
Серб надеется, что в на турнире в Париже, он сможет взять верх
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своих целях.
"Я выступаю на определённом количестве турниров, чтобы подготовиться к „Большому шлему“. Я не очень хорошо играл в Mонте-Карло (Монако) и Белграде (Сербия), но я надеюсь изменить это в Риме (Италия) и на втором турнире в Белграде. Я набираюсь сил, чтобы достичь пика в Париже, именно там я хочу играть лучше всего", — приводит слова Джоковича журналист Саша Озмо в своём "твиттере".
Джокович пропустил прошедший "Мастерс" в Мадриде, прошлогодним чемпионом которого он являлся.
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