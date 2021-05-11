Свитолина стартует в Риме матчем с полуфиналисткой Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во втором круге турнира WTA 1000 в Риме сыграет с 39-й ракеткой мира из США Амандой Анисимовой, которая накануне в первом раунде Internazionali BNL d’Italia обыграла Ван Цян (7:5, 6:3).

Свитолина и Анисимова в столице Италии проведут третий очный матч. В 2018 году украинка была сильнее в Цинциннати, но в прошлом сезоне в Дохе победу в двух сетах одержала Анисимова.

Победительница матча между Свитолиной и Анисимовой в 1/4 финала теоретически может сыграть с экс-первой ракеткой мира и бывшей чемпионкой Ролан Гаррос Гарбинье Мугурусой.