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Свитолина стартует в Риме матчем с полуфиналисткой Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Будет непросто

Свитолина стартует в Риме матчем с полуфиналисткой Ролан Гаррос

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во втором круге турнира WTA 1000 в Риме сыграет с 39-й ракеткой мира из США Амандой Анисимовой, которая накануне в первом раунде Internazionali BNL d’Italia обыграла Ван Цян (7:5, 6:3).

Свитолина и Анисимова в столице Италии проведут третий очный матч. В 2018 году украинка была сильнее в Цинциннати, но в прошлом сезоне в Дохе победу в двух сетах одержала Анисимова.

Победительница матча между Свитолиной и Анисимовой в 1/4 финала теоретически может сыграть с экс-первой ракеткой мира и бывшей чемпионкой Ролан Гаррос Гарбинье Мугурусой.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Костюк провалилась на старте турнира в Риме.

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В статье: Элина Свитолина Аманда Анисимова Свитолина стартует в Риме матчем с полуфиналисткой Ролан Гаррос Будет непросто Первая ракетка Украины Элина Свитолина во втором круге турнира WTA 1000 в Риме сыграет с 39-й ракеткой мира из США Амандой Анисимовой которая накануне в первом раунде Internazionali BNL d’Italia обыграла Ван Цян (7:5 6:3). Свитолина и Анисимова в столице Италии проведут третий очный матч. В 2018 году украинка была сильнее в Цинциннати но в прошлом сезоне в Дохе победу в двух сетах одержала Анисимова. Победительница матча между Свитолиной и Анисимовой в 1/4 финала теоретически может сыграть с экс-первой ракеткой мира и бывшей чемпионкой Ролан Гаррос Гарбинье Мугурусой. Ранее UA-Футбол с что Костюк провалилась на старте турнира в Риме. https://www.ua-football.com/sport/tennis/1620648778-kostyuk-provalilas-na-starte-turnira-v-rime.html
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