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Свитолина стартует в Риме матчем с полуфиналисткой Ролан Гаррос
Будет непросто
Первая ракетка Украины Элина Свитолина во втором круге турнира WTA 1000 в Риме сыграет с 39-й ракеткой мира из США Амандой Анисимовой, которая накануне в первом раунде Internazionali BNL d’Italia обыграла Ван Цян (7:5, 6:3).
Свитолина и Анисимова в столице Италии проведут третий очный матч. В 2018 году украинка была сильнее в Цинциннати, но в прошлом сезоне в Дохе победу в двух сетах одержала Анисимова.
Победительница матча между Свитолиной и Анисимовой в 1/4 финала теоретически может сыграть с экс-первой ракеткой мира и бывшей чемпионкой Ролан Гаррос Гарбинье Мугурусой.
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