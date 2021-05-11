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Козлова вышла во второй круг турнира ITF в Испании

Теннис
(2 голосов)

Первая победа украинки в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан

Козлова вышла во второй круг турнира ITF в Испании

Новина українською

Екатерина Козлова в первом раунде грунтового 60-тысячника в Испании за 2 часа и 13 минут обыграла японку Тихиро Мурамацу (6:4, 7:5), которая в рейтинге WTA стоит на 243-й позиции.

На пути к победе теннисистка из Николаева сделала четыре брейка при двух неудачных геймах на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Козлова поспорит с №263 женского рейтинга Джессикой Пиери.

Екатерина Козлова с момента открытия грунтового сезона провела семь матчей, в которых одержала четыре победы.

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В статье: теннис Катерина Козлова
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