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Козлова вышла во второй круг турнира ITF в Испании
Первая победа украинки в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан
Екатерина Козлова в первом раунде грунтового 60-тысячника в Испании за 2 часа и 13 минут обыграла японку Тихиро Мурамацу (6:4, 7:5), которая в рейтинге WTA стоит на 243-й позиции.
На пути к победе теннисистка из Николаева сделала четыре брейка при двух неудачных геймах на своей подаче.
За выход в четвертьфинал Козлова поспорит с №263 женского рейтинга Джессикой Пиери.
Екатерина Козлова с момента открытия грунтового сезона провела семь матчей, в которых одержала четыре победы.
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