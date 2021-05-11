Козлова вышла во второй круг турнира ITF в Испании

Екатерина Козлова в первом раунде грунтового 60-тысячника в Испании за 2 часа и 13 минут обыграла японку Тихиро Мурамацу (6:4, 7:5), которая в рейтинге WTA стоит на 243-й позиции.

На пути к победе теннисистка из Николаева сделала четыре брейка при двух неудачных геймах на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Козлова поспорит с №263 женского рейтинга Джессикой Пиери.

Екатерина Козлова с момента открытия грунтового сезона провела семь матчей, в которых одержала четыре победы.