Однажды Надаль учинил Федереру самое сокрушительное поражение в карьере. ВИДЕО

За год до единственного триумфа на Ролан Гаррос Роджер Федерер в финале Открытого чемпионата Франции потерпел самое разгромное поражение в карьере. В тот день в матче с королем Парижа Рафаэлем Надалем легендарный швейцарец смог выиграть всего 4 гейма (1:6, 3:6, 0:6).

Спустя несколько недель после доминирующей победы над Федерером на Ролан Гаррос Надаль остановил швейцарца и его территории, обыграв Роджера в невероятно драматичном финале Уимблдона.

В последний раз Рафаэль Надаль и Роджер Федерер встречались в финале турнира Большого шлема на Australian Open 2017 года. Тогда в пяти сетах выиграл швейцарец.