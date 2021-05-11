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Однажды Надаль учинил Федереру самое сокрушительное поражение в карьере. ВИДЕО
Вспоминаем 2008 год
фото - tennisworldusa.org
За год до единственного триумфа на Ролан Гаррос Роджер Федерер в финале Открытого чемпионата Франции потерпел самое разгромное поражение в карьере. В тот день в матче с королем Парижа Рафаэлем Надалем легендарный швейцарец смог выиграть всего 4 гейма (1:6, 3:6, 0:6).
Спустя несколько недель после доминирующей победы над Федерером на Ролан Гаррос Надаль остановил швейцарца и его территории, обыграв Роджера в невероятно драматичном финале Уимблдона.
В последний раз Рафаэль Надаль и Роджер Федерер встречались в финале турнира Большого шлема на Australian Open 2017 года. Тогда в пяти сетах выиграл швейцарец.
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