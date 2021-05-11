Энди Маррей сыграет на турнире в Риме в парном разряде

Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей сыграет на турнире серии "Мастерс" в Риме (Италия) в парном разряде в дуэте с соотечественником Лиамом Броуди. Они попали в основную сетку как запасные, когда Феликс Оже-Альяссим и Хуберт Хуркач снялись с соревнований из-за переутомления канадца. В 1/16 соревнований британцы встретятся с австралийским дуэтом Марк Пёрселл/Люк Сэвилл.

В текущем сезоне Энди Маррей принимал участие в турнирах в Монпелье (Франция) и Роттердаме (Нидерланды), где не проходил дальше второго круга. В рейтинге 52 недель британец занимает 123-ю позицию.

Ранее в Риме 33-летний Маррей провёл совместные тренировки с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем и 10-й ракеткой мира, аргентинцем Диего Шварцманом.