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Серена Уильямс: Не смотрю на свое место в рейтинге WTA

Теннис
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Теннисистку не беспокоит положение в таблице

Серена Уильямс: Не смотрю на свое место в рейтинге WTA

Новина українською

Восьмая ракетка мира Серена Уильямс рассказала о своей физической и игровой форме, а также о настрое на матчи с теннисистками, которые находятся в топ-10 рейтинга.

"Все готовятся ко встречам против игроков из десятки рейтинга WTA, я должна быть готова к этому. Я, честно говоря, не знаю своё место, но я где-то в районе топ-10.

У меня были интенсивные несколько недель тренировок – очень тяжёлые. Я чувствую себя хорошо в Риме. Надеюсь, что у меня здесь будут хорошие матчи, а потом я сыграю на турнире "Большого шлема", что не может не радовать. Так что я думаю, что буду готова к играм", — цитирует Уильямс издание Tennis365.

На турнире в Риме Уильямс стартует с первого круга матчем против аргентинской теннисистки Надии Подорской.

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В статье: Серена Уильямс
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