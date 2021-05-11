Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серена Уильямс: Не смотрю на свое место в рейтинге WTA
Теннисистку не беспокоит положение в таблице
Восьмая ракетка мира Серена Уильямс рассказала о своей физической и игровой форме, а также о настрое на матчи с теннисистками, которые находятся в топ-10 рейтинга.
"Все готовятся ко встречам против игроков из десятки рейтинга WTA, я должна быть готова к этому. Я, честно говоря, не знаю своё место, но я где-то в районе топ-10.
У меня были интенсивные несколько недель тренировок – очень тяжёлые. Я чувствую себя хорошо в Риме. Надеюсь, что у меня здесь будут хорошие матчи, а потом я сыграю на турнире "Большого шлема", что не может не радовать. Так что я думаю, что буду готова к играм", — цитирует Уильямс издание Tennis365.
На турнире в Риме Уильямс стартует с первого круга матчем против аргентинской теннисистки Надии Подорской.
Популярное сейчас
- Лионель Месси ответил согласием на предложение президента Барселоны
- "Чуть сандали не слетели". Защитник Колоса - о голе Миколенко
- Аномальный Шахтер, рекорд Ворсклы и претензии Селезнева. Бомбардирские хроники сезона
- Костюк провалилась на старте турнира в Риме
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО