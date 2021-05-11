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Джокович с трудом пробился в третий круг Мастерса в Риме
Серб обыграл американца Тейлора Фритца
Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг турнира "Мастерс" в Риме (Италия).
Во втором раунде соперником Джоковича был американский теннисист Тейлор Фритц. Встреча завершилась в двух сетах.
Рим. АТР. 11 мая
Новак Джокович - Тейлор Фритц 6:3, 7:6 (7:5)
Матч продолжался 1 час 38 минут. Напомним, поединок прерывался из-за дождя, прошедшего в Риме.
Джокович совершил 3 эйса, одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Фритца 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
В третьем круге соревнований Джокович сыграет с победителем матча между британцем Кэмероном Норри и Алехандро Давидович Фокиной (Испания).
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