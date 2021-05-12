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Барти выиграла стартовый матч в Риме

Теннис
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Первая ракетка мира идет дальше

Барти выиграла стартовый матч в Риме

фото - WTA

Новина українською

Эшли Барти во втором круге турнира WTA 1000 в Риме в двух сетах за 1 час и 19 минут переиграла Ярославу Шведову (6:4, 6:1).

Барти на старте матча уступала 2:4, но в восьмом гейме сделала обратный брейк, после чего без проблем добила теннисистку из Казахстана.

Барти в первом матче в столице Италии подала 7 эйсов, реализовала 5 из 6 брейк-поинтов и выиграла 68% очков с первой подачи.

В 1/8 финала Internazionali BNL d’Italia Эшли Барти сыграет с Каролин Гарсия или Вероникой Кудерметовой.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Костюк провалилась на старте турнира в Риме.

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В статье: теннис Эшли Барти
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