Барти выиграла стартовый матч в Риме

Эшли Барти во втором круге турнира WTA 1000 в Риме в двух сетах за 1 час и 19 минут переиграла Ярославу Шведову (6:4, 6:1).

Барти на старте матча уступала 2:4, но в восьмом гейме сделала обратный брейк, после чего без проблем добила теннисистку из Казахстана.

Барти в первом матче в столице Италии подала 7 эйсов, реализовала 5 из 6 брейк-поинтов и выиграла 68% очков с первой подачи.

В 1/8 финала Internazionali BNL d’Italia Эшли Барти сыграет с Каролин Гарсия или Вероникой Кудерметовой.