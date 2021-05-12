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Свитолина на характере прорвалась в 1/8 финала в Риме

Теннис
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Есть первая победа на итальянском грунте!

Свитолина на характере прорвалась в 1/8 финала в Риме

фото - WTA

Новина українською

Элина Свитолина в статусе пятой сеяной во втором раунде турнира WTA 1000 в Риме за 1 час и 40 минут обыграла 39-ю ракетку мира из США Аманду Анисимову (2:6, 6:3, 6:4).

Свитолина на старте матча повела 2:0, но до конца первого сета больше не взяла ни одного гейма и не заработала ни одного брейк-поинта.

Во втором сете украинка сделала четыре брейка, чем компенсировала два неудачных гейма на своей подаче.

В решающей партии Свитолина при счете 5:3 не подала на матч, но в следующем гейме заработала матч-бол и с первой попытки оформила пропуск в 1/8 финала.

Следующей соперницей Элины Свитолиной на кортах Internazionali BNL d’Italia станет Гарбинье Мугуруса или Бернарда Пера.

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В статье: Элина Свитолина Аманда Анисимова
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