Свитолина на характере прорвалась в 1/8 финала в Риме

Элина Свитолина в статусе пятой сеяной во втором раунде турнира WTA 1000 в Риме за 1 час и 40 минут обыграла 39-ю ракетку мира из США Аманду Анисимову (2:6, 6:3, 6:4).

A ROAR from ???????? @ElinaSvitolina



The No.5 seed turns the contest around and defeats Anisimova 2-6, 6-3, 6-4.#IBI21 pic.twitter.com/GGgekv30Fr — wta (@WTA) May 12, 2021

Свитолина на старте матча повела 2:0, но до конца первого сета больше не взяла ни одного гейма и не заработала ни одного брейк-поинта.

Во втором сете украинка сделала четыре брейка, чем компенсировала два неудачных гейма на своей подаче.

В решающей партии Свитолина при счете 5:3 не подала на матч, но в следующем гейме заработала матч-бол и с первой попытки оформила пропуск в 1/8 финала.

Следующей соперницей Элины Свитолиной на кортах Internazionali BNL d’Italia станет Гарбинье Мугуруса или Бернарда Пера.