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Осака провалилась на старте турнира в Риме

Теннис
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Японка никак не подружится с грунтом

Осака провалилась на старте турнира в Риме

Новина українською

Вторая ракетка мира Наоми Осака неожиданно проиграла стартовый матч на турнире WTA 1000 в Риме. Обидчицей японки выступила Джессика Пегула (6:7, 2:6).

Осака в первом сете упустила преимущество в три гейма и не реализовала три сет-бола. Во второй партии японка при счете 1:2 проиграла три подряд гейма на своей подаче.

Осака с момента открытия грунтового сезона в Мадриде и Риме одержала лишь одну победу.

Джессика Пегула в следующем раунде в Риме сыграет с Дженнифер Брэди или Екатериной Александровой.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Свитолина на характере прорвалась в 1/8 финала в Риме.

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В статье: Наоми Осака Джессика Пегула
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