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Осака провалилась на старте турнира в Риме
Японка никак не подружится с грунтом
Вторая ракетка мира Наоми Осака неожиданно проиграла стартовый матч на турнире WTA 1000 в Риме. Обидчицей японки выступила Джессика Пегула (6:7, 2:6).
Her remarkable 2021 continues ????— wta (@WTA) May 12, 2021
???????? @JLPegula makes it FIVE career Top-10 wins with a straight-sets victory over No.2 seed Osaka!#IBI21 pic.twitter.com/yVahRBAbXm
Осака в первом сете упустила преимущество в три гейма и не реализовала три сет-бола. Во второй партии японка при счете 1:2 проиграла три подряд гейма на своей подаче.
Осака с момента открытия грунтового сезона в Мадриде и Риме одержала лишь одну победу.
Джессика Пегула в следующем раунде в Риме сыграет с Дженнифер Брэди или Екатериной Александровой.
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