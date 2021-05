Осака провалилась на старте турнира в Риме

Вторая ракетка мира Наоми Осака неожиданно проиграла стартовый матч на турнире WTA 1000 в Риме. Обидчицей японки выступила Джессика Пегула (6:7, 2:6).

Her remarkable 2021 continues ????



???????? @JLPegula makes it FIVE career Top-10 wins with a straight-sets victory over No.2 seed Osaka!#IBI21 pic.twitter.com/yVahRBAbXm