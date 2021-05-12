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Свитолина сыграет с Мугурусой в 1/8 финала в Риме
Серьезный тест для украинки
Элина Свитолина во втором раунде турнира WTA 1000 в Риме в трех сетах прошла Аманду Анисимову (2:6, 6:3, 6:4).
Соперница украинки по 1/8 финала определялась в матче между Гарбинье Мугурусой и Бернардой Пера. Испанка в решающем сете отыгралась со счета 1:4 и вышла на Свитолину (2:6, 6:0, 7:5).
Свитолина и Мугуруса в Риме проведут 12-й очный матч (6:4 в пользу украинки). В последний раз на грунте теннисистки пересекались на Ролан Гаррос в 2019 году – в Париже сильнее была Мугуруса (6:3, 6:3).
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