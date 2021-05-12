Рафаэль Надаль пробился в третий круг Мастерса в Риме

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия), победив представителя Италии Янника Синнера во втором раунде соревнований.

12 мая. АТР

Рафаэль Надаль - Янник Синнер 7:5, 6:4

Продолжительность встречи составила 2 часа и 12 минут. Надаль ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15. Синнер, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс, 2 раза ошибся на подаче и использовал 3 шанса из 4 взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал турнира Рафаэль поспорит с Денисом Шаповаловым из Канады, который оказался сильнее итальянца Стефано Травальи.