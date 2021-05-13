Джокович проиграл 3 гейма на пути к четвертьфиналу в Риме

Новак Джокович в третьем раунде Мастерса в Риме за 1 час и 11 минут разбил испанца Алехандро Давидович-Фокина (6:2, 6:1).

A 15th quarter-final in 15 Rome appearances! ????



Five-time champion @DjokerNole defeats Davidovich Fokina 6-2 6-1 in 70 minutes.#IBI21 pic.twitter.com/zwhzsfIpNQ — Tennis TV (@TennisTV) May 13, 2021

В своем втором матче на кортах Internazionali BNL d’Italia Джокович сделал 5 брейков и проиграл 1 гейм на своей подаче. Также на счету серба 4 эйса и 70% выигранных мячей с первой подачи.

За полуфинал в Риме Джокович поспорит с победителем матча между Маттео Берреттини и Стефаносом Циципасом.