  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович проиграл 3 гейма на пути к четвертьфиналу в Риме
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович проиграл 3 гейма на пути к четвертьфиналу в Риме

Теннис
(1 голосов)

Серб набирает обороты

Джокович проиграл 3 гейма на пути к четвертьфиналу в Риме

Новина українською

Новак Джокович в третьем раунде Мастерса в Риме за 1 час и 11 минут разбил испанца Алехандро Давидович-Фокина (6:2, 6:1).

В своем втором матче на кортах Internazionali BNL d’Italia Джокович сделал 5 брейков и проиграл 1 гейм на своей подаче. Также на счету серба 4 эйса и 70% выигранных мячей с первой подачи.

За полуфинал в Риме Джокович поспорит с победителем матча между Маттео Берреттини и Стефаносом Циципасом.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Костюк провалилась на старте турнира в Риме.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Алехандро Давидович-Фокина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...