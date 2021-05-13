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Козлова терпит поражение во втором круге турнира ITF в Испании

Теннис
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Неожиданная осечка украинки в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан

Козлова терпит поражение во втором круге турнира ITF в Испании

Новина українською

Екатерина Козлова во втором круге грунтового 60-тысячника в Испании в трех сетах проиграла 263-й ракетке мира Джессике Пиери (0:6, 6:3, 4:6). Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов.

В решающем сете Козлова после раннего обмена брейками упустила три брейк-поинта. Наказание за расточительность последовало в 9-м гейме, когда Пиери удачно сыграла на приеме, после чего без проблем подала на матч.

Козлова в матче с итальянкой подала 2 эйса, реализовала 4 из 11 брейк-поинтов и проиграла 6 геймов на своей подаче.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Свитолина сыграет с Мугурусой в 1/8 финала в Риме.

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В статье: теннис Катерина Козлова
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