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Барти впервые вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Теннис
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Первую ракетку мира не остановить

Барти впервые вышла в четвертьфинал турнира в Риме

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Эшли Барти в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме в двух сетах обыграла 28-ю ракетку мира из России Веронику Кудерметову (6:3, 6:3).

Барти в первом сете отыгралась со счета 0:2, а во второй партии сделала два брейка и не допустила на своей подаче ни одного критического момента.

В матче с Кудерметовой Барти подала 9 эйсов, выиграла 80% очков с первой подачи, а также реализовала 4 из 8 брейк-поинтов.

Эшли Барти впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира в Риме, а ее следующей соперницей станет Кори Гауфф.

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В статье: Эшли Барти Вероника Кудерметова
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