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Барти впервые вышла в четвертьфинал турнира в Риме
Первую ракетку мира не остановить
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эшли Барти в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме в двух сетах обыграла 28-ю ракетку мира из России Веронику Кудерметову (6:3, 6:3).
Барти в первом сете отыгралась со счета 0:2, а во второй партии сделала два брейка и не допустила на своей подаче ни одного критического момента.
Victory lap for ???????? @ashbarty as the fans are back in Rome ????— wta (@WTA) May 13, 2021
The World No.1 is through to face Gauff in the @InteBNLdItalia quarterfinals! ???? pic.twitter.com/qtbKqMCHVf
В матче с Кудерметовой Барти подала 9 эйсов, выиграла 80% очков с первой подачи, а также реализовала 4 из 8 брейк-поинтов.
Эшли Барти впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира в Риме, а ее следующей соперницей станет Кори Гауфф.
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