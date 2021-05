Барти впервые вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Эшли Барти в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме в двух сетах обыграла 28-ю ракетку мира из России Веронику Кудерметову (6:3, 6:3).

Барти в первом сете отыгралась со счета 0:2, а во второй партии сделала два брейка и не допустила на своей подаче ни одного критического момента.

Victory lap for ???????? @ashbarty as the fans are back in Rome ????



The World No.1 is through to face Gauff in the @InteBNLdItalia quarterfinals! ???? pic.twitter.com/qtbKqMCHVf