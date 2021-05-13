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Федерер признан самым высокооплачиваемым теннисистом года
Швейцарец заработал солидную сумму
Getty Images
Швейцарский теннисист Роджер Федерер вновь стал самым богатым теннисистом мира. По версии издания Forbes, швейцарец с мая 2020 года по май 2021 года сумел заработать $ 90 млн.
Призовые в этой сумме составили всего $ 35 тыс., которые швейцарец заработал за два матча на ATP-250 в Дохе. Практически 100% доходов Роджера — это коммерческие контракты и спонсорские выплаты. Спонсорами швейцарца являются такие бренды, как Rolex, Credit Suisse и Uniqlo.
Федерер оказался в десятке самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Год назад он со $ 106 млн возглавлял список богатейших спортсменов, сейчас же оказался только на седьмом месте. Тем не менее, Роджер снова оказался единственным теннисистом в этой элитной группе. Заработки первой ракетки мира Новака Джоковича и Короля грунта Рафаэля Надаля куда скромнее.
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