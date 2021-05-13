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Симона Халеп рассказала о серьезности своей травмы
Пока неизвестно сколько пропустит теннисистка
Румынская теннисистка Симона Халеп, которая снялась в ходе второго сета в матче с немкой Анжеликой Кербер на турнире в Риме, рассказала о своём состоянии.
"К сожалению, УЗИ выявило у меня надрыв левой голени. Завтра мне предстоит пройти МРТ, чтобы более подробно понять характер травмы, но на данный момент мы не может говорить с уверенностью о сроках восстановления. Я очень разочарована, что заканчиваю соревнования в Риме таким образом, но сделаю всё возможное, чтобы побыстрее восстановиться и вернуться как можно скорее. Большое спасибо за поддержку", — написала Халеп на своей странице в "Твиттере".
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