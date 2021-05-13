Надаль добыл волевую победу над Шаповаловым и вышел в 1/4 финала Мастерса в Риме

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия), одолев представителя Канады Дениса Шаповалова в третьем раунде соревнований.

1/4 финала. 13 мая

Рафаэль Надаль - Дениса Шаповалов 3:6, 6:4, 7:6 (6:3)

Продолжительность встречи составила 3 часа и 30 минут. Надаль 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. Шаповалов, занимающий 14-е место в рейтинге ATP, выполнил 12 эйсов, 2 раза ошибся на подаче и использовал 5 шансов из 10 взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал турнира Рафаэль поспорит победителем матча Александр Зверев (Германия) — Кей Нисикори (Япония).