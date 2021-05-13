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Свитолина: Я довольна, что смогла выстоять и отыграть действительно агрессивно

Теннис
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Украинка поделилась эмоциями от победы

Свитолина: Я довольна, что смогла выстоять и отыграть действительно агрессивно

фото - WTA

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Габринье Мугурусой на турнире серии WTA 1000 в Риме, Италия.

"Я старалась просто найти свою хорошую игру, быстро двигаться и в то же время играть агрессивно. Когда я играю против теннисисток, которые бьют мощно, против Квитовой, Мугурусы, Соболенко, нужно быть очень быстрой, постоянно быть на чеку и стараться зарабатывать свои шансы. Поэтому весь матч у меня был настрой на активную игру. В концовке я была очень собранной и сильно отыграла на важных розыгрышах.

Мне пришлось потрудиться, чтобы найти эту хорошую игру, думаю, что я не воспользовалась несколькими возможностями, чтобы рано закрепить свое лидерство в первом сете. Возможно, я не совсем правильно сыграла тогда. Очевидно, что Гарбинье – великая чемпионка, так что в итоге она воспользовалась своими шансами. Я все время вела в матче и поэтому так расстраивало то, что я не могу подать и взять те геймы, в которых у меня были геймболы. Я доминировала, но потом позволила ей войти в игру. Это немного разочаровало. Она боролась и старалась найти свой теннис, так что это была отличная борьба, в первом сете были действительно сложные эпизоды. Я довольна, что смогла выстоять и отыграть действительно агрессивно", - приводит слова Свитолиной XSport.

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В статье: Элина Свитолина
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