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Как Свитолина била Мугурусу в Риме. ВИДЕО
У экс-первой ракетки мира не было шансов
Фото - Facebook
Элина Свитолина в третьем раунде престижного турнира в Риме категории WTA 1000 в двух сетах огорчила звездную Гарбинье Мугурусу (6:4, 6:2).
Свитолина на пути к победе над 12-й ракеткой мира реализовала 7 из 8 брейк-поинтов, а также подала 3 эйса.
Сегодня Элина Свитолина в четвертьфинале турнира встретится с полячкой Игой Швентек.
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