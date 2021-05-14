Как Свитолина била Мугурусу в Риме. ВИДЕО

Элина Свитолина в третьем раунде престижного турнира в Риме категории WTA 1000 в двух сетах огорчила звездную Гарбинье Мугурусу (6:4, 6:2).

Свитолина на пути к победе над 12-й ракеткой мира реализовала 7 из 8 брейк-поинтов, а также подала 3 эйса.

Сегодня Элина Свитолина в четвертьфинале турнира встретится с полячкой Игой Швентек.