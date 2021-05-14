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Надаль с ног до головы испачкался в грунте после падения в матче со Зверевым

Теннис
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Даже короли иногда оступаются

Надаль с ног до головы испачкался в грунте после падения в матче со Зверевым

фото - atptour.com

Новина українською

Третья ракетка мира Рафаэль Надаль в концовке первого сета матча с Александром Зверевым в 1/4 финала Мастерса в Риме после укороченного от немца споткнулся об линию и совершил несколько кульбитов.

Надаль избежал травмы, но испачкал одежду, включая и фирменную бандану. В таком виде испанец доиграл гейм на своей подаче и выиграл сет со счетом 6:3.

На второй сет грунтовый король вышел в новой футболке.

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В статье: Рафаэль Надаль Александр Зверев
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