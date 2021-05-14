Надаль с ног до головы испачкался в грунте после падения в матче со Зверевым

Третья ракетка мира Рафаэль Надаль в концовке первого сета матча с Александром Зверевым в 1/4 финала Мастерса в Риме после укороченного от немца споткнулся об линию и совершил несколько кульбитов.

????



Rafa back to his feet after taking a heavy tumble in Rome.#IBI21 pic.twitter.com/QFlhd0NRjN — Tennis TV (@TennisTV) May 14, 2021

Надаль избежал травмы, но испачкал одежду, включая и фирменную бандану. В таком виде испанец доиграл гейм на своей подаче и выиграл сет со счетом 6:3.

На второй сет грунтовый король вышел в новой футболке.