Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль с ног до головы испачкался в грунте после падения в матче со Зверевым
Даже короли иногда оступаются
фото - atptour.com
Третья ракетка мира Рафаэль Надаль в концовке первого сета матча с Александром Зверевым в 1/4 финала Мастерса в Риме после укороченного от немца споткнулся об линию и совершил несколько кульбитов.
????— Tennis TV (@TennisTV) May 14, 2021
Rafa back to his feet after taking a heavy tumble in Rome.#IBI21 pic.twitter.com/QFlhd0NRjN
Надаль избежал травмы, но испачкал одежду, включая и фирменную бандану. В таком виде испанец доиграл гейм на своей подаче и выиграл сет со счетом 6:3.
На второй сет грунтовый король вышел в новой футболке.
Популярное сейчас
- Суперкубок Украины-2021 разыграют Динамо и Шахтер
- Лидер Ливерпуля отказался пожать руку Клоппу после победы над МЮ – Юрген объяснил эпизод
- Александрия остается без Шарана, Мариуполь продлил контракт с Маркевичем. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Свитолина в двух сетах обыграла Гарбинье Мугурусу
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО