Доминик Тим получил уайлд-кард от организаторов турнира в Лионе

Организаторы грунтового турнира в Лионе (Франция) предоставили первую уайлд-кард четвёртой ракетке мира австрийцу Доминику Тиму, пишет официальный "твиттер" турнира в Лионе. Соревнование пройдёт на следующей неделе.

Накануне австрийский теннисист упустил матчбол в матче 1/8 финала турнира в Риме (Италия) против итальянца Лоренцо Сонего.

Встреча завершилась со счётом в четырех сетах 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:5) в пользу Сонего и длилась 3 часа и 28 минут.

Тим - победитель 17 турниров ATP в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.