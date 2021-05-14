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Доминик Тим получил уайлд-кард от организаторов турнира в Лионе

Теннис
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Накануне он вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Доминик Тим получил уайлд-кард от организаторов турнира в Лионе

Новина українською

Организаторы грунтового турнира в Лионе (Франция) предоставили первую уайлд-кард четвёртой ракетке мира австрийцу Доминику Тиму, пишет официальный "твиттер" турнира в Лионе. Соревнование пройдёт на следующей неделе.

Накануне австрийский теннисист упустил матчбол в матче 1/8 финала турнира в Риме (Италия) против итальянца Лоренцо Сонего.

Встреча завершилась со счётом в четырех сетах 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:5) в пользу Сонего и длилась 3 часа и 28 минут.

Тим - победитель 17 турниров ATP в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.

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В статье: Доминик Тим
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