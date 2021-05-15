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Свитолина играет с чемпионкой Ролан Гаррос в 1/4 финала турнира в Риме. Текстовая трансляция матча
Украинка продолжает поход за третьим титулом в столице Италии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина в четвертьфинале престижного турнира WTA 1000 в Риме сыграет с 15-й ракеткой мира и действующей победительницей Открытого чемпионата Франции Игой Швентек.
Матч между Свитолиной и Швентек пройдет на центральном корте Internazionali BNL d’Italia. Теннисистки должны были выйти на корт в пятницу вечером, однако из-за дождя в Риме поединок отложили на субботу. Матч начнется не ранее 12:00 по киевскому времени.
Следить за главными событиями матча между Элиной Свитолиной и Игой Швентек вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Свитолина – Швентек: текстовая трансляция
12:37. Швентек – Свитолина 4:2
Очень непросто проходит адаптация Свитолиной к специфическому теннису Швентек. Но Элина справляется с защитой своей подачи.
12:33. Швентек – Свитолина 4:1
Эх, брейк-поинт теряет Свитолина…Швентек начала все чаще ошибаться, но и виннерсов у полячки в четыре раза больше.
12:25. Швентек – Свитолина 3:1
Есть первый гейм для украинки! Виннерсом с бекхенда Свитолина сократила отставание в счете. Теперь можно подумать и об обратном брейке.
12:19. Швентек – Свитолина 3:0
Обескураживающий старт для Свитолиной – еще один гейм на приеме, в котором не было никаких признаков борьбы. Два укороченных в этом гейме прошли у Швентек.
12:15. Швентек – Свитолина 2:0
Отыграла Свитолина двойной брейк-поинт, но затем послала мяч в сетку и получила от Швентек идеальный перевод по линии. Ранний брейк от полячки…
12:12. Швентек – Свитолина 1:0
Без борьбы прошел гейм на подаче полячки. Свитолина на приеме не взяла ни одного мяча.
12:09. Матч начался!
Первой подает Ига Швентек.
The last quarterfinal match is underway!— wta (@WTA) May 15, 2021
It's their first meeting ????#IBI21 pic.twitter.com/e2AeV2WLz5
12:03. Теннисистки появились на корте. Ждем разминку.
11:44. На смену вчерашнему дождю в Рим пришла солнечная погода.
Top of the morning to you!????#IBI21 pic.twitter.com/rRx3g7gw3a— Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 15, 2021
11:36. Свитолина и Швентек сегодня открывают историю личных матчей, а победительница поединка спустя несколько часов в полуфинале сыграет с Кори Гауфф, которая накануне на отказе прошла первую ракетку мира Эшли Барти.
11:30. Добрый день! UA-Футбол начинает следить за матчем 1/4 финала турнира WTA 1000 в Риме между украинкой Элиной Свитолиной и первой ракеткой Польши Игой Швентек.
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