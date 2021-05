Свитолина играет с чемпионкой Ролан Гаррос в 1/4 финала турнира в Риме. Текстовая трансляция матча

Элина Свитолина в четвертьфинале престижного турнира WTA 1000 в Риме сыграет с 15-й ракеткой мира и действующей победительницей Открытого чемпионата Франции Игой Швентек.

Матч между Свитолиной и Швентек пройдет на центральном корте Internazionali BNL d’Italia. Теннисистки должны были выйти на корт в пятницу вечером, однако из-за дождя в Риме поединок отложили на субботу. Матч начнется не ранее 12:00 по киевскому времени.

Следить за главными событиями матча между Элиной Свитолиной и Игой Швентек вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

12:37. Швентек – Свитолина 4:2

Очень непросто проходит адаптация Свитолиной к специфическому теннису Швентек. Но Элина справляется с защитой своей подачи.

12:33. Швентек – Свитолина 4:1

Эх, брейк-поинт теряет Свитолина…Швентек начала все чаще ошибаться, но и виннерсов у полячки в четыре раза больше.

12:25. Швентек – Свитолина 3:1

Есть первый гейм для украинки! Виннерсом с бекхенда Свитолина сократила отставание в счете. Теперь можно подумать и об обратном брейке.

12:19. Швентек – Свитолина 3:0

Обескураживающий старт для Свитолиной – еще один гейм на приеме, в котором не было никаких признаков борьбы. Два укороченных в этом гейме прошли у Швентек.

12:15. Швентек – Свитолина 2:0

Отыграла Свитолина двойной брейк-поинт, но затем послала мяч в сетку и получила от Швентек идеальный перевод по линии. Ранний брейк от полячки…

12:12. Швентек – Свитолина 1:0

Без борьбы прошел гейм на подаче полячки. Свитолина на приеме не взяла ни одного мяча.

12:09. Матч начался!

Первой подает Ига Швентек.

