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Ястремская опровергла слухи о скандальном попадании допинга в организм
Украинка рассказала правду
Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала материалы изданий Der Spiegel и The Telegraph о том, что допинг попал в его организм через половой акт с бывшим бойфрендом. Соответствующий комментарий она разместила на своей официальной странице в Instagram:
"Вы могли видеть последнюю историю обо мне и моем деле. Я могу категорически заявить, что это неправда и клевета. Мои юристы свяжутся с изданиями. Я уверена, что меня оправдают, когда у меня будет возможность представить свое дело и свои доказательства на полноценном слушании.
Поскольку на данный момент вся информация является конфиденциальной, я не могу больше ничего сказать" - написала она.
Напомним, что сегодня Свитолина
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