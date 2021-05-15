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Ястремская опровергла слухи о скандальном попадании допинга в организм

Теннис
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Украинка рассказала правду

Ястремская опровергла слухи о скандальном попадании допинга в организм

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала материалы изданий Der Spiegel и The Telegraph о том, что допинг попал в его организм через половой акт с бывшим бойфрендом. Соответствующий комментарий она разместила на своей официальной странице в Instagram:

"Вы могли видеть последнюю историю обо мне и моем деле. Я могу категорически заявить, что это неправда и клевета. Мои юристы свяжутся с изданиями. Я уверена, что меня оправдают, когда у меня будет возможность представить свое дело и свои доказательства на полноценном слушании.

Поскольку на данный момент вся информация является конфиденциальной, я не могу больше ничего сказать" - написала она.

Напомним, что сегодня Свитолина сыграет матч 1/4 финала турнира в Риме.

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В статье: Даяна Ястремская
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