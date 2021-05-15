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Халеп надорвала мышцу, участие на Ролан Гаррос под вопросом

Теннис
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Халеп надорвала мышцу, участие на Ролан Гаррос под вопросом

UA-Футбол
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Румынская теннисистка, третья ракетка мира Симона Халеп может не сыграть на Открытом чемпионате Франции. Причиной этому является надрыв мышцы. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в Твиттер:

"В Риме я сделали МРТ, и я узнала, что у меня надрыв мышцы в верхней части левой голени. Сейчас я отправлюсь домой, чтобы в понедельник начать восстановление в бассейне и тренажерном зале. Стараюсь думать положительно и делать все для скорейшего восстановления. Скоро увидимся" - написала она.

Напомним, что ранее Ястремская прокомментировала слухи вокруг ситуации с допингом.

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В статье: Симона Халеп Ролан Гаррос
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