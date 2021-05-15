Халеп надорвала мышцу, участие на Ролан Гаррос под вопросом

Румынская теннисистка, третья ракетка мира Симона Халеп может не сыграть на Открытом чемпионате Франции. Причиной этому является надрыв мышцы. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в Твиттер:

"В Риме я сделали МРТ, и я узнала, что у меня надрыв мышцы в верхней части левой голени. Сейчас я отправлюсь домой, чтобы в понедельник начать восстановление в бассейне и тренажерном зале. Стараюсь думать положительно и делать все для скорейшего восстановления. Скоро увидимся" - написала она.