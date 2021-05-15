Свитолина проигрывает Швёнтек в четвертьфинале турнира в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №6) проигрывает в матче 1/4 финала турнира в Риме (Италия). За право сыграть в полуфинале соревнований наша спортсменка уступила представительнице Польши Иге Швёнтек (WTA №15).

Счет встречи 2-0 (6-2; 7-5) в пользу победительницы встречи, в активе которой 0 подач на вылет, 6 подряд выигранных очков, 5 из 10 использованных брейков и 3 двойные ошибки. У ее соперницы 2 эйсы, 6 подряд выигранных очков, 2 из 4 использованных брейков и 3 двойных ошибки.

В поединке за право выступить в финале турнира полька сыграет против американки Кори Гауфф. Этот матч состоится уже сегодня вечером. Точное время пока не известно.