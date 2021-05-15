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Свитолина - Швьонтек: Видео-обзор проигранного для нас матча

Теннис
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Почти без шансов

Свитолина - Швьонтек: Видео-обзор проигранного для нас матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня, 15 мая состоялся матч 1/4 финала грунтового турнира в Риме (Италия). Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №6) уступила представительнице Польши Иге Швёнтек (WTA №15).

Вашему вниманию видео-обзор матча:

Напомним, что ранее Даяна Ястремская прокомментировала скандальные слухи о допинге.

Отметим, что Симона Халеп может пропустить Открытый чемпионат Франции.

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В статье: Элина Свитолина Ига Швёнтек
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