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Свитолина - Швьонтек: Видео-обзор проигранного для нас матча
Почти без шансов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 15 мая состоялся матч 1/4 финала грунтового турнира в Риме (Италия). Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №6)
Вашему вниманию видео-обзор матча:
Напомним, что ранее Даяна Ястремская
Отметим, что Симона Халеп
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