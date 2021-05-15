АТР. Джокович в ярком матче победил Циципаса и вышел в полуфинал Рима

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович победил в матче 1/4 финала грунтового турнира в Риме (Италия). В поединке за право сыграть в полуфинале он одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса (АТР №5).

Счет встречи 2-1 (4-6; 7-5; 7-5) в пользу победителя встречи, в активе которого 4 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 6 из 23 использованных брейков и 6 двойных ошибок. У его соперника 5 эйсов, 5 подряд выигранных очков, 5 из 14 реализованных брейков и 1 двойная ошибка.

Для Новака это четвертая победа подряд над Циципасом, в общей статистике встреч серб теперь ведет 5-2. Позже сегодня первая ракетка мира вернется на корт и сыграет в полуфинале против Лоренцо Сонего.

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