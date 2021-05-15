  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Швёнтек, Надаль, Плишкова и Джокович - финалисты турнира в Риме
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Швёнтек, Надаль, Плишкова и Джокович - финалисты турнира в Риме

Теннис
(1 голосов)

Завтра мы узнаем победителей

Швёнтек, Надаль, Плишкова и Джокович - финалисты турнира в Риме

ВВС

UA-Футбол
Новина українською

Завтра, 16 мая в итальянском Риме состоятся финальные матчи турнира Internazionali BNL d'Italia. Финалисты разыграют между собой главный титул соревнований.

Так, в решающем матче женской сетки между собой сыграют полька Ига Швёнтек (WTA №15) (в полуфинальном матче победила американку Кори Гауфф со счетом 7-6; 6-3) и чешская теннисистка Каролина Плишкова (WTA №9) (в полуфинале победила хорватку Петру Мартич со счетом 6-1; 3-6; 6-2). Встреча начнется ориентировочно в 11:00 по киевскому времени (информация может меняться).

Мужской финал порадует болельщиков классическим противостоянием первой ракетки мира, серба Новака Джоковича (в полуфинале одолел итальянца Лоренци Сонего 6-3; 6-7; 6-2) и испанской легенды Рафаэля Надаля (АТР №3) (в полуфинале одолел американца Райлли Опелку 6-4, 6-4). Их встреча состоится не ранее 13:00 по Киеву.

Напомним, что Свитолина проиграла Швёнтек на стадии 1/4 финала соревнований.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль Каролина Плишкова Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...