Швёнтек, Надаль, Плишкова и Джокович - финалисты турнира в Риме

Завтра, 16 мая в итальянском Риме состоятся финальные матчи турнира Internazionali BNL d'Italia. Финалисты разыграют между собой главный титул соревнований.

Так, в решающем матче женской сетки между собой сыграют полька Ига Швёнтек (WTA №15) (в полуфинальном матче победила американку Кори Гауфф со счетом 7-6; 6-3 ) и чешская теннисистка Каролина Плишкова (WTA №9) (в полуфинале победила хорватку Петру Мартич со счетом 6-1; 3-6; 6-2 ). Встреча начнется ориентировочно в 11:00 по киевскому времени (информация может меняться).

Мужской финал порадует болельщиков классическим противостоянием первой ракетки мира, серба Новака Джоковича (в полуфинале одолел итальянца Лоренци Сонего 6-3; 6-7; 6-2 ) и испанской легенды Рафаэля Надаля (АТР №3) (в полуфинале одолел американца Райлли Опелку 6-4, 6-4 ). Их встреча состоится не ранее 13:00 по Киеву.