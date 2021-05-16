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Ига Швёнтек: Я смогла победить Свитолину, это показывает мой уровень игры

Теннис
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комментарий польки

Ига Швёнтек: Я смогла победить Свитолину, это показывает мой уровень игры

UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка Ига Швёнтек (WTA №15) прокомментировала победу в матче 1/4 финала турнира в Риме над украинкой Элиной Свитолиной (WTA №6). Ее слова цитирует сайт WTA:

"Я чувствовала себя очень хорошо. Есть большая разница между моими предыдущими матчами и этим.

Я смогла победить Свитолину, это показывает мой уровень игры здесь. Я готова ко всем. Это придало мне уверенности в себе" - сказала она.

Все финалисты турнира в Риме

Напомним, что ранее сборная Украины по волейболу вышла на ЧЕ 2021.

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В статье: Элина Свитолина Ига Швёнтек
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