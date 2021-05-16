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Ига Швёнтек: Я смогла победить Свитолину, это показывает мой уровень игры
комментарий польки
Польская теннисистка Ига Швёнтек (WTA №15) прокомментировала
"Я чувствовала себя очень хорошо. Есть большая разница между моими предыдущими матчами и этим.
Я смогла победить Свитолину, это показывает мой уровень игры здесь. Я готова ко всем. Это придало мне уверенности в себе" - сказала она.
Напомним, что ранее сборная Украины по
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