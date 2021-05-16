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Марта Костюк побывала на экскурсии в Ватикане. Фото
Волшебная украинка
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №79) побывала на экскурсии в Ватикане. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Ястремская
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