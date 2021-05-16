Новак Джокович: Против Надаля придется побегать

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал выход в финал турнира в Риме (Италия).

"Я голодный, хочется пойти поесть. Я очень горжусь сегодняшним успехом - я провел почти 5 часов на корте. Выбрался из очень сложной ситуации в матче против Циципаса. Против Сонего я играл на более высоком уровне, но позволил перевести в третий сет.

Мы с Рафой немного посмеялись в раздевалке после моей победы над Циципасом - типа "старички не сдаются". Он сказал, что мы старые, но я не согласен, мы показываем, что у нас еще есть энергия (улыбается). Здорово снова сыграть с ним в финале.

По крайней мере, мы играем в пять вечера, поэтому у меня будет время поспать. Мне нужно восстановиться и психологически, и физически, против Надаля, конечно, придется побегать" - сказал он.