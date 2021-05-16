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СМИ: Энди Маррей не сыграет на Ролан Гаррос

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СМИ: Энди Маррей не сыграет на Ролан Гаррос

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Британская легенда мирового тенниса Энди Маррей не сыграет на Открытом чемпионате Франции. Об этом сообщают британские СМИ.

Такое решение Маррей принял за дискомфорта во время тренировок в Риме. На Мастерсе в Италии Энди Маррей и его напарник Лиам Броди выиграли один поединок в парном разряде. После этого Энди отменил свои планы выступить в Женеве или Лионе на следующей неделе. Вместо участия в грунтовом "мейджоре" 34-летний теннисист сосредоточится на подготовке к травяному сезону и Уимблдону.

Напомним, что ранее Симона Халеп заявила, что может пропустить Ролан Гаррос.

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В статье: Энди Маррей Ролан Гаррос
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