СМИ: Энди Маррей не сыграет на Ролан Гаррос

Британская легенда мирового тенниса Энди Маррей не сыграет на Открытом чемпионате Франции. Об этом сообщают британские СМИ.

Такое решение Маррей принял за дискомфорта во время тренировок в Риме. На Мастерсе в Италии Энди Маррей и его напарник Лиам Броди выиграли один поединок в парном разряде. После этого Энди отменил свои планы выступить в Женеве или Лионе на следующей неделе. Вместо участия в грунтовом "мейджоре" 34-летний теннисист сосредоточится на подготовке к травяному сезону и Уимблдону.