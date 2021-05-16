  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина и Монфис начали подготовку к следующему турниру. Фото
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина и Монфис начали подготовку к следующему турниру. Фото

Теннис
(1 голосов)

Пара тренируется

Свитолина и Монфис начали подготовку к следующему турниру. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) и ее парень, француз Гаэль Монфис после проигрыша нашей спортсменки в 1/4 финала турнира в Риме (Италия) начали подготовку к следующим соревнованиям. Соответствующее фото одна из лучших теннисисток мира разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина и Монфис начали подготовку к следующему турниру. Фото - изображение 1Свитолина и Монфис начали подготовку к следующему турниру. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Марта Костюк побывала на экскурсии в Ватикане.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...