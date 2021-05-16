Свитолина и Монфис начали подготовку к следующему турниру. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) и ее парень, француз Гаэль Монфис после проигрыша нашей спортсменки в 1/4 финала турнира в Риме (Италия) начали подготовку к следующим соревнованиям. Соответствующее фото одна из лучших теннисисток мира разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Марта Костюк побывала на экскурсии в Ватикане.