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Свитолина и Монфис начали подготовку к следующему турниру. Фото
Пара тренируется
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) и ее парень, француз Гаэль Монфис после
Напомним, что ранее Марта Костюк
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