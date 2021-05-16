  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Швёнтек в сухую уничтожила Плишкову в финале турнира в Риме
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Швёнтек в сухую уничтожила Плишкову в финале турнира в Риме

Теннис
(1 голосов)

Ничего себе …

Швёнтек в сухую уничтожила Плишкову в финале турнира в Риме

UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка Ига Швёнтек (WTA №15) победила в финальном матче турнира в Риме (Италия). В решающем поединке за титул она одолела представительницу Чехии Каролину Плишкову (WTA №9).

Счет встречи 2-0; (6-0; 6-0) в пользу победительницы соревнований, в активе которой 1 эйс, 9 подряд выигранных очков, 6 из 8 использованных брейков и 0 двойных ошибок. У ее соперницы 1 подача на вылет, 3 подряд выигранных очка, 0 из 2 использованных брейков и 6 двойных ошибок.

Швёнтек гарантировала себе новый личный рекорд в следующий понедельник - на девятой позиции мирового рейтинга. Плишкова опустится на десятую строчку. Это была первая личная встреча двух спортсменок на профессиональном уровне.

Для Иги этот титул на уровне WTA стал вторым в карьере, в феврале она побеждала в Аделаиде. Также в ее активе триумф на турнире Большого Шлема - Ролан Гаррос 2020.

Напомним, что позже свой финальный матч сыграют и мужчины: Новак Джокович встретится с Рафаэлем Надалем. Их поединок стартует в 18:00 по Киеву.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Каролина Плишкова Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...