Швёнтек в сухую уничтожила Плишкову в финале турнира в Риме

Польская теннисистка Ига Швёнтек (WTA №15) победила в финальном матче турнира в Риме (Италия). В решающем поединке за титул она одолела представительницу Чехии Каролину Плишкову (WTA №9).

Счет встречи 2-0; (6-0; 6-0) в пользу победительницы соревнований, в активе которой 1 эйс, 9 подряд выигранных очков, 6 из 8 использованных брейков и 0 двойных ошибок. У ее соперницы 1 подача на вылет, 3 подряд выигранных очка, 0 из 2 использованных брейков и 6 двойных ошибок.

Швёнтек гарантировала себе новый личный рекорд в следующий понедельник - на девятой позиции мирового рейтинга. Плишкова опустится на десятую строчку. Это была первая личная встреча двух спортсменок на профессиональном уровне.

Для Иги этот титул на уровне WTA стал вторым в карьере, в феврале она побеждала в Аделаиде. Также в ее активе триумф на турнире Большого Шлема - Ролан Гаррос 2020.