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АТР. Надаль победил Джоковича в финале турнира в Риме. Видео

Теннис
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Триумф испанца

АТР. Надаль победил Джоковича в финале турнира в Риме. Видео

фото - atptour.com

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Испанский теннисист, третья ракетка мира Рафаэль Надаль победил в финальном матче турнира в Риме (Италия). В решающем поединке за титул он одолел первую ракетку мира, серба Новака Джоковича.

Счет встречи 2-1 (7-5; 1-6; 6-3) в пользу победителя матча, в активе которого 3 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 3 из 6 использованных брейков и 1 двойная ошибка. У его соперника 5 эйсов, 5 подряд выигранных очков, 3 с 8 использованных брейков и 4 двойных ошибки.

Финал Надаля и Джоковича стал вторым самым возрастным в истории турниров серии Мастерс.

В коллекции Рафаэля Надаля теперь 88 титулов. В Риме испанец побеждал в сезонах 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2019. В прошлом году Надаль проиграл здесь в четвертьфинале Диего Шварцману, которого Джокович позже обыграл в титульном матче.

Напомним, что ранее Ига Швёнтек победила Плишкову в финале Рима.

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль
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