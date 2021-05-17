Рейтинг WTA: Свитолина идет 6-й, Швентек дебютировала в топ-10

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после выхода в четвертьфинал турнира WTA 1000 защитила шестое место в мировом рейтинге. От возвращения в топ-5 уроженку Одессы отделяют всего 30 очков.

Остальные украинки в топ-100 потеряли по одной позиции – Даяна Ястремская с понедельника стала 33-й ракеткой мира, а Марта Костюк идет на 80-м месте. Что касается в топ-200, то минимальный прогресс у Ангелины Калининой (140-е место) и Леси Цуренко (141-е).

Чемпионка турнира в Риме Ига Швентек совершила скачок на 6 позиций и расположилась на рекордной в карьере 9-й строке. Прогресс Швентек стоил места в топ-10 Петре Квитовой.

Первая ракетка мира Эшли Барти опережает ближайшую преследовательницу более чем на 2500 очков.

Полная версия рейтинга WTA от 17 мая 2021 года