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Рейтинг WTA: Свитолина идет 6-й, Швентек дебютировала в топ-10
Обновленная ситуация в мировом рейтинге
Первая ракетка Украины Элина Свитолина после выхода в четвертьфинал турнира WTA 1000 защитила шестое место в мировом рейтинге. От возвращения в топ-5 уроженку Одессы отделяют всего 30 очков.
Остальные украинки в топ-100 потеряли по одной позиции – Даяна Ястремская с понедельника стала 33-й ракеткой мира, а Марта Костюк идет на 80-м месте. Что касается в топ-200, то минимальный прогресс у Ангелины Калининой (140-е место) и Леси Цуренко (141-е).
Чемпионка турнира в Риме Ига Швентек совершила скачок на 6 позиций и расположилась на рекордной в карьере 9-й строке. Прогресс Швентек стоил места в топ-10 Петре Квитовой.
Первая ракетка мира Эшли Барти опережает ближайшую преследовательницу более чем на 2500 очков.
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