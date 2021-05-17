Надаль повторил рекорд Джоковича по количеству с титулов с отыгранным матч-болом

Рафаэль Надаль накануне в финале Мастерса в Риме обыграл Новака Джоковича (7:5, 1:6, 6:3) и стал 10-кратным победителем турнира.

Надаль мог завершить свой путь в Италии еще в 1/8 финала, когда в матче с Денисом Шаповаловым в концовке третьего сета отыграл два матч-бола на своей подаче. Ту встречу испанец выиграл за 3 часа и 30 минут – 3:6, 6:4, 7:6.

Таким образом, Надаль в 7-й раз в карьере выиграл турнир, по ходу которого отыграл матч-бол. По этому показателю 20-кратный чемпион Шлемов догнал Новака Джоковича.

Позади Надаля и Джоковича по количеству титулов со спасенным матч-болом в 21-м веке идут Энди Маррей (6), Энди Роддик (5), Николай Давыденко, Роджер Федерер, Иван Любичич и Джон Иснер (все – по 4).