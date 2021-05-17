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Свитолина осталась 9-й в Чемпионской гонке WTA
Украинке нужно прибавлять
Элина Свитолина, несмотря на выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме, не смогла улучшить свое положение в Чемпионской гонке WTA. Украинка по-прежнему занимает девятое место и предварительно попадает на Итоговый турнир только в качестве запасной.
Ига Швентек после триумфа в столице Италии в Чемпионской гонке WTA прорвалась в топ-5, а Арина Соболенко потеснила Наоми Осаку со второй позиции.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 3311
2 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 2527
3 (2). Наоми Осака (Япония) – 2466
4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2085
5 (12). Ига Швентек (Польша) – 1955
6 (5). Дженнифер Брэйди (США) – 1678
7 (6). Элиза Мертенс (Бельгия) – 1577
8 (7). Вероника Кудерметова (Россия) – 1522
9 (9). Элина Свитолина (Украина) – 1316
10 (10). Джессика Пегула (США) – 1316
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