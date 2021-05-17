Свитолина осталась 9-й в Чемпионской гонке WTA

Элина Свитолина, несмотря на выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме, не смогла улучшить свое положение в Чемпионской гонке WTA. Украинка по-прежнему занимает девятое место и предварительно попадает на Итоговый турнир только в качестве запасной.

Ига Швентек после триумфа в столице Италии в Чемпионской гонке WTA прорвалась в топ-5, а Арина Соболенко потеснила Наоми Осаку со второй позиции.

Топ-10 Чемпионской гонки WTA. 17 мая 2021 года:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 3311

2 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 2527

3 (2). Наоми Осака (Япония) – 2466

4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2085

5 (12). Ига Швентек (Польша) – 1955

6 (5). Дженнифер Брэйди (США) – 1678

7 (6). Элиза Мертенс (Бельгия) – 1577

8 (7). Вероника Кудерметова (Россия) – 1522

9 (9). Элина Свитолина (Украина) – 1316

10 (10). Джессика Пегула (США) – 1316