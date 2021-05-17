Федерер: Благодаря заморозке рейтинга я ещё нахожусь в топ-10 рейтинга

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер высказался о том, что благодаря заморозке рейтинга остался в топ-10 мирового рейтинга, несмотря на то что в текущем сезоне сыграл два матча.

"Возможно, да, заморозка рейтинга мне помогла. Я должен стоять где-то 800-м в мире, потому что долго не играл. Но из-за неё я всё ещё в топ-8.

Да, приятно быть сеяным, но для меня это ничего не меняет. Если колено здорово не на 100%, если физически я готов не на 100%, то буду недостаточно хорош. Но знаю, что если я готов на 100%, то я намного лучше 800-го места.

Посмотрим, как пройдут ближайшие два месяца", — приводит слова Федерера Tennis Majors.