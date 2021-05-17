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Серена Уильямс впервые за 3 месяца выиграла матч

Теннис
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Победа далась американке легко

Серена Уильямс впервые за 3 месяца выиграла матч

Новина українською

Восьмая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Парме (Италия).

В матче стартового раунда первая сеяная обыграла 572-й номер рейтинга, итальянку Лизу Пигато. Это первая победа Уильямс с середины февраля, тогда американка в двух сетах победила румынку Симону Халеп в четвертьфинале Australian Open со счётом 6:3, 6:3.

WTA. 17 мая

Серена Уильямс - Лиза Пигато 6:3, 6:2

Встреча с Пигато продлилась 1 час 8 минут. Уильямс 6 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету итальянки — ни одного эйса, 3 невынужденные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В следующем круге турнира Серена сразится с чешкой Катержиной Синяковой.

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В статье: Серена Уильямс
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