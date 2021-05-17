Кеи Нисикори станет отцом

Японский теннисист Кей Нисикори объявил, что он и его жена Маи Ямаути ждут ребёнка, который появится в конце этого года, сообщил португальский журналист Жозе Моргадо в своём "твиттере".

"Мы с Маи рады объявить, что позже в этом году мы добавим ещё одного маленького миньона", — написал Нисикори.

Это будет первый ребёнок в семье бывшей четвёртой ракетки мира. 30-летний Нисикори и 29-летняя Ямаути поженились в конце прошлого года. До этого они встречались более пяти лет.