Вавринка снялся с Ролан Гаррос

Трехкратный победитель турниров Большого шлема Стэн Вавринка не сыграет на Ролан Гаррос, сообщает L’Equipe. Швейцарец, занимающий в рейтинге АТР 24-е место, не успел восстановиться после операции на ноге, которую перенес в конце марта.

Вавринка не выступит в Париже впервые с 2003 года, а его место в основной сетке грунтового Шлема займет поляк Камил Майхржак.

Вавринка побеждал на Ролан Гаррос в 2015 году, а в 2017-м дошел до финала, уступив Рафаэлю Надалю.

Всего в Париже Вавринка одержал 44 победы при 15 поражениях.

Стэн Вавринка на первом Шлеме сезона в Австралии проиграл во втором раунде Мартону Фучовичу.