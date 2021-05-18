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Вавринка снялся с Ролан Гаррос
Какой же Шлем без швейцарца?
Трехкратный победитель турниров Большого шлема Стэн Вавринка не сыграет на Ролан Гаррос, сообщает L’Equipe. Швейцарец, занимающий в рейтинге АТР 24-е место, не успел восстановиться после операции на ноге, которую перенес в конце марта.
Вавринка не выступит в Париже впервые с 2003 года, а его место в основной сетке грунтового Шлема займет поляк Камил Майхржак.
Вавринка побеждал на Ролан Гаррос в 2015 году, а в 2017-м дошел до финала, уступив Рафаэлю Надалю.
Всего в Париже Вавринка одержал 44 победы при 15 поражениях.
Стэн Вавринка на первом Шлеме сезона в Австралии проиграл во втором раунде Мартону Фучовичу.
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