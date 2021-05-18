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Удары Надаля и Джоковича – в топ-10 моментов Мастерса в Риме. ВИДЕО
Главные хайлайты итальянского турнира АТР-1000
фото - atptour.com
YouTube-канал Tennis TV представил топ-10 ударов и розыгрышей Мастерса в Риме.
Титул в столице Испании в 10-й раз в карьере забрал Рафаэль Надаль, а эту подборку возглавил его соотечественник Роберто Баутиста-Агут.
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